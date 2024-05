Czarnogóra to kraj, do którego chce się wracać. Tak jest w naszym przypadku, ale wiemy, że nie tylko. W rozmowie z mieszkającymi w tym kraju Natalią i Jędrzejem z bloga hvala.pl dowiadujemy się jak przygotować się na podróż, jak kraj się zmienia i co warto wiedzieć przed podróżą.