Ktoś może powiedzieć, że to automatyzacja albo AI przyczynia się do zwolnień, a prawda jest taka, że to w większości pazerność firm, w Polsce jest ogrom nisko wykwalikowanych pracowników, którzy robią ponad normę. Korporacje i montownie po prostu sprawdzają jak dużo roboty może dostać jeden człowiek zanim zacznie spadać mu produktywność. Sytuacje ratuje nam starzejące się społeczeństwo.