Co to za ostrzał? Pierwszy raz coś leci i wybucha (2:35) - dron?

Potem jak jadą motorem (3:22) ostrzał - moździerz?



Na koniec sam wrzuca granat do jakiegoś umocnienia żeby je sprawdzić - chowa się i po chwili wybuch już jakiegoś większego kalibru obok.

Można wnioskować, że czyści teren, a więc nie są na swoim.



Znalezisko prześmiewcze, ale to nie wygląda jakoś źle jestem ciekaw jakby autor zachował się w podobnej sytuacji.