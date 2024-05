Mnie zastanawia dlaczego Polacy z funduszu alimentacyjnego muszą sponsorować samotne matki które z bambo dzieckiem wróciły z emigracji, bo czarny czy tam śniady 'książę' w dupę Polkę kopnął jak okazało się że jest w ciąży, a ona sama w życiu na emigracji sama się nie utrzyma więc wróciła 'do mamy' do Polski na garnuszek polskiego podatnika.

No chyba że to tak nie działa, i nie ma alimentów z tego tytułu wtedy proszę Pokaż całość