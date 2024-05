Rosjanie tresowali psy do przenoszenia min, by wysadzać czołgi. najpierw psa oswajano z hukiem silnika, z wystrzałami. później głodzono go a jedzenie przytraczano do pracującego czołgu. po jakimś czasie pies kojarzył ryk czołgu i czołg z jedzeniem. później było już z górki - do psa przywiązywano ładunek wybuchowy i puszczano psa, który biegł co sił w nogach, by się najeść (po kilku dniach głodówki). tak wykorzystują osiągnięcia psychologii behawioralnej, rozwijanej przez Pawłowa Pokaż całość