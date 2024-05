PIS to mi ostatnio imponuje poziomem niekompetencji...

Kupili Pegazusa za miliony monet do szpiegowania przestępców. Spierniczyli to szpiegując wszystkich jak leci (swoich i przeciwników politycznych). Tak się bawili w wojenkę sami ze sobą że mieli nawet szpiega w swoich szeregach i nawet im nie przyszło do głowy go "sprawdzić" xD