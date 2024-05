Sam fakt że TikTok jest zabroniony w Chinach pomimo że jest Chińska aplikacja powinien dać wszystkim do myślenia. Przecież to aplikacja do prania mózgu idiotom, zobaczenie ile negatywnych trendów ta aplikacja wypromowała. Chińska alternatywa tiktoka promuje tylko naukę, rozwój społeczny i przedsiębiorczość.