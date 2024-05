Zaraz napiszą, że ludzie chcą tylko do miast tymczasem kiedy wracam do miasta rodzinnego 70 tysięcy tam gdzie 10 lat temu były dziesiątki hektarów pół dziś jest taka zabudowa domów, że nie ma gdzie palca włożyć.



Nasz rynek też to czeka. Ceny będą wisieć bo ciężko się opuszcza. Liczba transakcji spadnie znacząco i wtedy się zacznie.