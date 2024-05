A tak z punktu technicznego to takie wypady czesto sa oparte na wspolpracy z agencjami promujacymi dany kraj / region czy tez bardziej jeden kanal tam pojechal i kilka nastepnych kopiuje?

Bo ostatnio troche mi sie rzuca w oczy ze doslownie z przeciagu 1-3 tygodni na YT potrafia pojawiac sie filmy od wielu tworcow. A to jordania, a to panama.