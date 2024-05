Ja to tylko tu zostawię. A jeśli komuś nie chce się oglądać to w ogromnym skrócie streszczę to co najwięcej wyniosłem osobiście.

Przedsiębiorstwa dystrybuujące energię to spółki akcyjne które muszą wykazać zysk dla inwestorów. A jak mogą wykazać zysk, jeśli urządzenia są coraz bardziej energooszczędne? Zwiększając ceny dodając opłaty z dupy.... Kurtyna.