Lek w programie lekowym jest za darmo (100% pokrywane ze środkow NFZ) w ramach wydawania leku w placówkach po spełnieniu kryteriów programu lekowego B.133. Wystarczy spełniać kryteria nieksutecznosci dotychczas stosowanych 3 popularnych w migrenie leków - co nie jest trudne i do określenia z neurologiem/na podstawie IKP, dotychczasowej dokumentacji.

No chyba że są skuteczne i dobrze tolerowane - to wtedy nie jest konieczny wydatek 1400zł na miesiąc na pacjenta.



