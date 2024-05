Cóż Trump i ta część Republikanów co go popiera uważają, że powinni się w pierwszej kolejności skupić na problemach wewnętrznych i m.in. skończyć z rozdawaniem kasy i broni na lewo i prawo.

Na krótką metę to rzeczywiście było by na korzyść Rosji bo Ukraina zostałaby pozbawiona pomocy z USA.

Tyle, że to nie to samo co bycie na usługach Rosji.