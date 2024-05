Najlepsze jest to, że ci ludzie są łapani przez straż graniczną czy żołnierzy siedzących na tyłach, którzy pewnie sami nie zobaczą wojny bo mają jakieś układy itd. xD

Tacy pewnie są najgorsi i najbardziej pełni jadu. Jakby granicy pilnowali żołnierze z doświadczeniem frontowym, to pewnie znaleźliby się tacy co olaliby uciekinierów, bo byłoby im ich szkoda pakować kogoś w to samo szambo.