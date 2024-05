Generalnie mówiąc, 80% osób, które "upadną" u Was w pracy czy na ulicy, będą potrzebować AED, aby drastycznie zwiększyć ich szanse na przeżycie. AED ratuje życie i to jest niepodważalne. Brońcie sprawności i dostępności takich urządzeń jak lwica małych lwiątek. Kiedyś to właśnie AED może uratować Wasze życie!