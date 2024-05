Tam jest do dupy nie dlatego, że jest amerykański imperializm, ale dlatego, że obie strony nie mają woli nie zniszczenia całkowitego drugiej. A co do wpływów to alternatywą jest kremlowski imperializm i ich niecywilizowane podejście do geopolityki, kultury, gospodarki i ogólnie praw człowieka. W perspektywie długofalowej oznacza to też rozszerzenie ich niecywilizowanych wpływów. Trzeba próbować oba podmioty zmuszać do dogadania się, a akurat to jest możliwe tylko dzięki obecności pro-zachodnich wpływów, które Pokaż całość