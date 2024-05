To po prostu kolejny krok by wycofać gotówkę, przenieść zakupy do internetu i w pełni kontrolować obrót pieniędzy.



USA po prostu w ten sposób to przepychają. Niejako zezwolono na kradzież. Wiadomo jakiej rasy ludzie kradną najbardziej.... Więc wprowadzono prawa chroniące złodziei.



Poczekajmy teraz 5 lat i ludzie łykną wirtualną walutę bez problemu! Ba! Będą głosowali za tą walutą! Będą to uważali jako potrzebę!