Wszystko super, ale potem problemy - spróbuj lecieć samolotem, zdjęcie paszportowe zrobić? w sumie nie trzeba, iść na szkolną uroczystość? mozna nie isc, albo do kosciola na uroczystosc znajomych? w sumie tez nie trzeba, nie wiem moze na rower i kasku nie zalozy sie ale mozna odpuscic sporty z kaskiem? a przecież trzeba jeszcze jakos spac a kolce na głowie... noi jesc by sie przydalo zeby miec normalne... no sporo wyrzeczen dla Pokaż całość