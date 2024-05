Akurat sprzedaję domki pod dużym miastem (czyli jestem hejtowanym developerem), ale ostatnio 75% oglądających to Ukraińcy, którzy wszystko wiedzą o kredycie BK 2%, często mają mieszkania na ukrainie (i sie z tym nie kryją), a dodatkowo chętnie chcieliby obchodzić różne 'parametry' kredytu kombinując jakbym tu im sprzedał pół domku na umowie (limit metrażu), a resztę za gotówkę.. jest to przykre do słuchania.