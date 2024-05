Bardzo pożyteczne zwierze. U siebie tworzę jej rumowiska skalne, żeby mogła się w nich skryć i używać do wygrzewania. Nie prowokowana na pewno nie zaatakuje, jak się przydepnie, ale jest się debilem i chce złapać - to oczywiście kły czekają. Co ciekawe najczęściej nawet ugryzienie, nie oznacza że mamy w sobie jad. Bodaj 9/10 jest 'suchych' czyli bez wtłoczenia jadu.

Staram się chronić jako pomocnika w walcę z gryzoniami, niestety wieśniaki jak Pokaż całość