W sumie, to na miejscu Tuska zaorałbym tą całą imprezę.

Można to zrobić jednym rozporządzeniem, w jeden dzień.

Górale i całe Zakopane, to i tak i tak nie jego elektorat, więc w dupsku może mieć ich biznes i kwiki.

A społeczeństwo raczej poprze takie działania.

To dobry moment, żeby to zrobić.