Kretynizmy amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości są niepojęte.



Z innej niż rasowa beczki:

Elizabeth Holmes twórczyni startapu Theranos chciała zminiaturyzować maszyny do badań laboratoryjnych do wielkości drukarki, którą każdy lekarz miałby w gabinecie. Nie udało jej się. Dostała 11 lat więzienia



Mark Zuckerberg przepalił miliardy na budowę Metaverse i nie ma problemu.

U Elona Muska co 2 przedsięwzięcie to jest wtopa i też nie ma problemu.