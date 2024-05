Kochani, najwyższy czas pogodzić się z faktem, że nasz świat, nasz cywilizacja zmierza do upadku. I to zmierza bardzo szybko. Już dawno przekroczyliśmy punkt, za którym nie ma już odwrotu. Nikt i nic już tego nie powstrzyma. Nie pomoże żaden skrajnie prawicowy rząd, żaden Kaczyński, Orban czy Fico. Oni mogą co najwyżej minimalne odwlec w czasie to co i tak nieuniknione - całkowity upadek białego człowieka w jego własnym domu. To co Pokaż całość