Wszelki ślad po tamtych ludziach powinien być pilnowany. Nie może być tak, że ten budynek sie zagospodaruje, ten teren to tam nikt nie pamięta, te park to jakiś smutny park więc po co komu, ten pomnik to też nie wiadomo kto to... *beng* nikogo taiego nie było, to się nie wydarzyło, nie wiem o czym mówicie elo.

Wszelkie takie ruchy to gnojostwo rządu jakże fajnego państwa Niemiec.