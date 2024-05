Francja jaką znamy właściwie już nie istnieje. Podobnie jak większość zachodnich krajów.

My jeszcze się trzymamy, ale po podpisaniu paktu o relokacji wkrótce dołączymy do zaszczytnego grona.

A tak przy okazji, gdyby ktoś chciał rzucać argumentami że się nie damy, ludzie ich przepędzą i "Bolzga Strong" to Warszawie przymierzają się do budowy trzeciego meczetu.