Jeżdżą do Brukseli, podpisują i wymyślają ekoterroryzm, ale już jak się rzekę zatruje, to jest to czyn akceptowalny xD. Gdzie są Ci ekolodzy i politycy gdy naprawdę ich potrzeba, ano siedzą sobie i nic nie robią, bo z tego pieniążków nie ma, a ideologia "eko" nadal nam jest tłoczona do łba, jakbyśmy byli debilami;)