Spędzając swoje pierwsze kilkanaście lat w małym mieście otoczonym lasami i łąkami to spotkało się pełno jaszczurek (te to gryzą i potrafią pozbawić się ogonów), padalców czy zmiji. Niezapomniane wspomnienie to jednak dla mnie spotkanie salamandry w strumyku czy znalezienie rosiczek na bagnach. Trzecie miejsce to atak zmiji na zabe. Takie rzeczy wcześniej widziało się na National Geographic czy Discovery.

Co do padalców to było ogólnie przyjęte, że to pożyteczny gad który Pokaż całość