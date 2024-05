Wypdaloby dodac, że tak stracil $ 3.92 mld w 2023 ale rok wczesniej zarobil $20.4 mld. wiec sorry ale takie wyrwane z kontekstu liczby sa zwyczajnei glupie.

W ogole na wykopie pisanie o tym, jak Rosja bankrutuje ekonomiczne jest naprawde komiczne.

Chyba kazdy zapomnial jak to 2 lata (prawie) temu co niektore matolki sie spuszczaly z radosci,ze rosja zostala bankrutem (przestala splacac swoje zobowiazania) ja , zwykly random z kazdym sie klocilem Pokaż całość