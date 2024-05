Te ATACMS są przeznaczone do utylizacji. To są te pierwsze generacje i kończy im się przydatność. Serio.

Ukraina za pomocą kroplówki USA demoluje ruskich sprzętem z demobilu który w USA normlanie jest przeznaczony do zezłomowania bo jest przestarzały technologicznie. Utylizacja tego uzbrojenia w ten sposób to nawet nie jest double win, a TRIPLE W.I.N ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )