Tak, obecnie rządząca partia europejska w ramach centralizacji w unię w jedno państwo unijne niszczy demokrację unijną i państw członkowskich, bo inaczej nie da się tego zrobić. Albo mamy państwa z własna demokracja, albo likwidujemy to i zmuszamy wszystkich do centralizacji. Problem polega na tym, że przez 8 lat Morawieckiemu nie tylko to nie przeszkadzało, ale wręcz wspierał to dążenie do centralizowania Europy.