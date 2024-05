Pokaż całość

- Wiesz skąd przyjechali czarni do Rwandy?- Z Wielkiej Brytanii- No właśnie, torysi przywieźli ich z Wielkiej Brytanii. A myślisz, że to taka prosta sprawa wyjść na miasto w Anglii, złapać w siatkę zwinnego silnego murzyna i wywieść go za ocean?- Chyba nie...- No jasne że nie! Udało im się to zrobić ponieważ wywozili tylko takich co albo nie potrafili #!$%@?ć przed siatką albo byli największymi