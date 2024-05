Młodzi mądrzy ludzie, dla których pewnie zamknięty klub to jedyne miejsce, gdzie mogą wykrzyczeć to co myślą bez obawy o lewicową nagonkę na ich profile internetowe, uczelnie czy pracę └ [ ⚆ ᴥ ⚆ ] ┘

Oby częściej przebijał się ten głos w debacie publicznej. Nie na darmo afd zdobywa coraz większą popularność, mimo że oficjalnie nikt się do głosowania na nich nie przyzna ze strachu przed lewicowymi akcjami odwetowymi.