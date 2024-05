Monika wierzyła, że uroda i spryt zapewnią jej upragnione wystawne życie. Gdy jednak straciła męża, pracę i reputację, posunęła się do mordu, by przejąć nieruchomości w centrum Warszawy. Szczegóły tej zbrodni i determinacja Moniki w dążeniu do celu to scenariusz na film, w który ciężko uwierzyć.