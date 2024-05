Brawo Polska policja! Taki wielki sukces! No brawo! Jesteśmy z was tacy dumni! Dzięki wam przestępcy po zabiciu rodziny nie uciekają do Dubaju! Dzięki wam każde zgłoszone przestępstwo jest od razu ścigane i nikt nie jest odsylanydodomu z kwitkiem! Dzięki wam nikt nie ginie na komisariatach! Dzięki wam każdy student co ma jointa w kieszeni idzie siedzieć jak Escobar!

No brawo!!!

Tacy silni!

Tacy skuteczni!

Każdy z nas jest z was tak Pokaż całość