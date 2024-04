Żeby tylko na FB... na Wykopie wyroiło się od ruskiej propagandy, w co drugim znalezisku krzyczą że EU jest zła, że jest przyczyną wszelkiego zła, podwyżek/obniżek, deszczu/suszy i globalnego ocieplenia a to co robi w sprawie globalnego ocieplenia jest nieskuteczne albo za bardzo skuteczne.



Cokolwiek byle pluć jadem na EU... Bo wiadomo, słaba i skłócona EU to jest prezent dla Putina bo będzie mu łatwiej podbijać kolejne kraje.