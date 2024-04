Efekt upadającej demografii, u nas będzie identycznie bo to jest domino.Kobiety nie rodzą dzieci > w społeczeństwie nie ma młodych mężczyzn z których część mogłaby zasilić gospodarkę i stan kadrowy policji > żeby utrzymać budżet i socjal (w tym emerytury kobiet które pracują krócej, a żyją dłużej) trzeba ściągać młodych byczków do pracy z krajów gdzie doskonale każdy wie jak traktuje się kobiety.No co może pójść nie tak?