Według WM było to średnio 7 procent udziału w rynku.Co daje od kilku do kilkunastu milionów za sezon. Mimo informacji o tym, że Kaźmierska została skazana stacja TTV nie podjęła decyzji, by przerwać emisję programu z Kaźmierską. TVN dalej zarabiał na promowaniu stręczycielki.