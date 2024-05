- Wysoki Sąd: Jak można być takim egoistycznym bydlakiem i okradać Ośrodek dla Dzieci, miejsce, które pomaga osobom ledwo co na ich starcie życiowym a mającym już mniej lub bardziej trudną sytuację?! Skazuję Pana obywatelu Polski na 30 lat i roboty w kamieniołomach!

- Protokolant: pssst, Wysoki Sądzie, ale to obywatel Ukrainy.

- Wysoki Sąd: ... ... ... ... mhm, no i co żeśmy złego zrobili co? Dlaczego tak się brzydko zachowaliśmy Pokaż całość