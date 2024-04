Dla tych, którzy myślą, że Modlin wystarczy rozbudować, żeby powstał hub. Nie da się tak. Tam nic nie da się rozbudować, wszystko trzeba by było zaorać i zbudować od nowa. Łącznie z pasem i terminalem (aż mną rzuca, gdy muszę użyć tego słowa w stosunku do tego kurnika). Wszystko, sieć komunikacyjna tak samo. To wyszłoby drożej, niż budowanie nowego lotniska w szczerym polu, jak to będzie w przypadku CPK.