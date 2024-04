Patrząc na statystyki dotyczące narodowości kurierów na polsko-białoruskiej granicy, można dojść do wniosku, że gdyby nie masowa imigracja Ukraińców do Polski oraz wpuszczanie w dziesiątkach tysięcy Gruzinów do naszego kraju, to prawdopodobnie nie mielibyśmy takiego problemu z imigrantami Łukaszenki, bo... nie miałby kto ich przewozić...



Kolejny dowód na to, że legalna imigracja napędza nielegalną imigracje.