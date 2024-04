To jest wstyd i hańba, że Polacy jako naród dopuścili tego rudego oszusta spowrotem na stanowisko premiera.

To nie powinno było się wydarzyć.

Plus jest taki, że teraz "młodzi, wykształceni" na własnej skórze odczują PeOwskie rządy, więc może wyciągną jakieś lekcje z tego.