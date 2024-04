Patrząc na to z innej perspektywy, to na pewnym stadium rozwoju społeczeństwa spada dzietność i to jest naturalny cykl regulacyjny. Czy potrzebujemy ciągnę stałego przyrostu, bez względu na wszystko? Czy fajnie by było żyć na planecie, na której już nie ma terenów wolnych od ludzi, bo mnożymy się jak króliki? Fakt, z punktu widzenia emerytur to jest problem, ale tego że na planecie jest już coraz mniej miejsca też bym nie chciał.