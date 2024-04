Ukraina nie zrobiła mobilizacji, dostawała coraz mniejsze wsparcie, za bardzo zaufała starym fortyfikacjom i wyszło jak wyszło. Z drugiej strony Rosja zrobiła mobilizację, pozbierała poborowych i ich szkoliła, do tego zaciągnęli ludzi z całego świata w swoje szeregi, wykorzystali więźniów do tego stopnia, że musieli zamknąć część więzień, bo nie było kogo pilnować, a gospodarkę przestawili na tory wojenne. Od kilku miesięcy, może nawet roku Rosja produkuje więcej dronów jak Ukraina, do Pokaż całość