Rozwala mnie ta historia życia rodzinnego, o żonie i dzieciach xD. Tak aby było wiadomo kto jest poszkodowanym. Brakuje jeszcze informacji o życiu rodzinnym policjantów i kasjera ze spożywczaka.

Oczywiście dla dramatyzmu trzeba dodać tekst pt. Gdyby babcia miała wąsy to by była dziadkiem.



Sytuacja chyba nie mogła być bardziej niefortunna.

Jesteś na imprezie z dilerem, diler się #!$%@?ł więc bierzesz jego samochód który jest pod obserwacją do zgarnięcia, akurat kiedy ty Pokaż całość