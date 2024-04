Mam zagrodę z kurami, na które łakomi się okoliczna szajka bielików. Przestałem je puszczać na nieosłoniętej części podwórza, zawiesiłem między drzewami sznurki z pociętymi paskami folii i przeniosłem część maszyn rolniczych, żeby kurki mogły się schować w razie "W". Ale #!$%@? do głowy by mi nie przyszło, żeby próbować truć te ptaki. Jakim trzeba być #!$%@?. No dramat.