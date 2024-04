Umierający mężczyzna wyznał na łożu śmierci, że to on zabił zaginioną 10-latkę i jej matkę! Kobieta i dziewczynka zniknęły bez śladu niemal 25 lat temu. Gdy Larry Webb (+82 l.) powiedział prawdę, zmarł. Sześć godzin później odkopano zwłoki we wskazanym przez niego miejscu. Zabójca ujawnił też motyw