Nie no w majówkę to będą chlać wódkę przy grillu, więc nie będzie czasu. Po 10 maja ruszą, żeby walczyć z Tuskiem, yyyy znaczy "Zielonym Ładem" i zwykłymi ludźmi, którzy jadą do pracy.



Poza tym jak się okazało, że w wyborach do Sejmików obecna koalicja rządząca uzyskała ponad 51 % poparcia, będzie mieć władzę w 11 Sejmikach i poza Lewicą, nawet minimalnie nie spadło poparcie ani Platformie ani Trzeciej Drodze względem października Pokaż całość