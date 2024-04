Hehehehe, jedyne co pis dobrze zrobił to zaczął budować systemy z poza Europy. Teraz rudy już tego zmienić nie może. Chcieli abyśmy kupowali od Francuzów i Niemców drogi sprzęt który później okazałby się bezużyteczny bo przecież Rosja....Macron to klaun tak samo jak ten z niemiec.