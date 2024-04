Czytałem w artykule na wp, że w konsulacie obsługi odmówiono chłopakowi, który przyjechał tu jako 17-latek (dlatego go wypuścili przez granicę) i kilka dni temu miał urodziny. Dla większości chłopaków 18-stka to powód do świętowania i radości. Dla ukraińskich chłopaków to wysoce prawdopodobny wyrok śmierci.



Może Kosiniak go osobiście odstawi na granicę, tak symbolicznie?