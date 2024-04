W drugiej turze wyborów samorządowych o fotel wójta gminy Sterdyń walczyła dotychczasowa wójt Grażyna Sikorska z Prawa i Sprawiedliwości oraz bezpartyjna Marianna Kobylińska. Decyzją mieszkańców gminy, Sikorska nie będzie dłużej rządzić okolicą. Przegrała liczbą 339 głosów.

No ciekawe czemu mnie to nie dziwi, że jak jakieś psychole to zawsze są z PiSu