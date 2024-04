Suworow opisywał jak to było w Specnazie. Jeśli żołnierz się utopil to znaczy że nie nadawał się do Specnazu.



Ale nie ma co głupio żartować. Siły specjalne trenują bardzo ostro i często z narażeniem zdrowia i życia. Zdarzają się wypadki, błędy i awarie. Przykra,sprawa, ale nie zawsze ma się na to wplyw